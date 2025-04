Consiglio comunale: si dimette Debora Bravi, le subentra Gabriele Pacini

Lunedì 28 aprile torna a riurnisi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta fissata per le ore 19 dal presidente Sandro Granata figuramo la surroga del consigliere comunale dimissionario Debora Bravi e la convalida del consigliere che le subentra: l’avvocato Gabriele Pacini, primo dei non eletti nella lista “Insieme per San severino” e attualmente segretario della sezione settempedana di Fratelli d’Italia.

Con una lettera inviata al presidente del Consiglio comunale e agli altri consiglieri, Debora Bravi ha motivato la sua decisione con ragioni personali e crescenti impegni professionali fuori regione, che non le permettono più di esercitare con la dovuta dedizione e incisività il proprio ruolo istituzionale all’interno dell’organo consiliare. Nel suo messaggio, la consigliera ha voluto esprimere profonda gratitudine ai colleghi consiglieri, agli amministratori e a tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi anni di attività, riservando un ringraziamento particolare al gruppo consiliare “Insieme per San Severino” e alla comunità per l’opportunità ricevuta.

Altro punto importante dell’Assise sarà la discussione sul conferimento della cittadinanza onoraria al Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, per l’impegno concreto e la sensibilità dimostrata verso la comunità settempedana e i territori colpiti dal terremoto.

Nella proposta di conferimento l’Amministrazione comunale ricorda che “l’istituto della cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto in diversi campi operando nel territorio locale con azioni altamente meritorie e unanimemente riconosciute dalla collettività” e sottolinea “il ruolo determinante ricoperto dal senatore Castelli nel promuovere una ricostruzione non solo materiale, ma anche morale e sociale, dopo le gravi ferite inferte dal sisma del 2016 e le difficoltà aggiuntive causate dalla pandemia”.

Tra le opere per le quali il contributo del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 risulta prezioso figurano, ad esempio, lo sblocco della ricostruzione dell’Istituto Tecnico “Divini” e la nuova caserma dei Carabinieri, nonché la definizione dell’offerta scolastica per mezzo dell’Ordinanza speciale con i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido e la scuola materna in via Talpa; il Centro operativo comunale e l’intervento strategico di ammodernamento infrastrutturale del Ponte dell’Intagliata lungo la 361 “Septempedana”.

“La cerimonia ufficiale di consegna della cittadinanza onoraria – scrive il Comune – avverrà dopo la decisione del Consiglio comunale e rappresenterà un momento solenne che sarà aperto a tutta la cittadinanza a testimonianza della stima e gratitudine verso una figura che ha segnato profondamente e positivamente il percorso di rinascita del territorio”.

Nella stessa seduta consiliare di lunedì sono stati inseriti altri punti all’ordine del giorno: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025”; variazione del bilancio di previsione 2025/2027; aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2025/2027; approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024. Inoltre il Consiglio sarà chiamato a prendere atto del Piano finanziario e ad approvare le tariffe della Tari per l’anno 2025. Saranno poi discussi il primo aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici annualità 2025-2027; l’approvazione dell’atto di adesione alla convenzione tra il Commissario straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e la Consap per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Inoltre sono previsti l’approvazione delle integrazioni documentali riguardanti gli interventi per il rilancio economico sociale, sub misura B2 turismo, cultura, sport e inclusione, linea di intervento B2.2, per iniziative di partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio (Programma unitario di intervento legato al Piano nazionale complementare del Pnrr); l’approvazione di un atto di indirizzo per l’affidamento in concessione della gestione della piscina in località Taccoli; l’approvazione di una convenzione per l’istituzione in forma associata dell’Ufficio procedimenti disciplinari tra i Comuni di Matelica e San Severino presso l’Unione montana; l’approvazione dell’aggiornamento al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027; l’approvazione del Regolamento della Galleria d’arte moderna “Filippo Bigioli”; l’aggiornamento del catasto incendi boschivi e delle relative schede per l’imposizione dei previsti vincoli conformativi.