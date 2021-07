Terza categoria: il Serralta conferma l’allenatore Francescangeli

Il Serralta ha iniziato il lavoro per comporre il gruppo che sarà al via della prossima stagione di Terza categoria. Il club gialloblù ha deciso di andare sul sicuro ripartendo dalle certezze acquisite nell’ultima stagione disputata e, oltre all’obiettivo di puntare su molti elementi già in rosa, si è andati sulla continuità tecnica. Il primo tassello è dunque quello dell’allenatore. Resta in panchina mister Giammichele Francescangeli.

Giusto premio per quanto fatto con il tecnico tolentinate che potrà continuare il bel lavoro svolto alla guida di una squadra fatta da tanti giovani (under 23) da far crescere ancora, in campo e non solo. Scelta che conferma il progetto del Serralta, ovvero dare spazio a ragazzi emergenti e locali.

Importante in tal senso l’esperienza di Francescangeli che potrà essere per i giovani calciatori un’ottima guida in un torneo impegnativo come la Terza categoria. Risolto al meglio l’aspetto relativo all’allenatore, adesso i gialloblù si concentreranno sui giocatori e già ci sono stati degli. A breve dovrebbero arrivare novità su eventuali conferme, mentre ci si guarda anche in giro per reperire elementi nuovi che serviranno per rinforzare la squadra in alcuni ruoli chiave.

Roberto Pellegrino