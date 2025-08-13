Ruzzola a Serralta: un successo il primo “Memorial Corsi Primo e Papavero Giuliano”

Grande partecipazione sulle strade della frazione di Serralta per la prima edizione del “Memorial Corsi Primo e Papavero Giuliano”, promosso dagli Amici della Ruzzola, dalla Polisportiva Serralta e dal Comitato di frazione col patrocinio dell’Amministrazione comunale e sotto l’egida della Figest, Federazione italiana giochi e sport tradizionali, in memoria di due lanciatori di ruzzola settempedani prematuramente scomparsi.

All’evento sportivo, organizzato da Cristiano Beni e Angelo Possanzini del team di ruzzola Settempeda e valido per la Supercoppa italiana, erano presenti i portacolori di quaranta team marchigiani, e non solo.

Nella categoria A ad imporsi è stata la squadra di Polverina seguita dalla Fidea Halley, della Wixtor e dal team La Valle.

Nella categoria B gradino più alto del podio per la Palombese, secondo posto per la squadra di Siena, terzo per gli atleti di casa della Settempeda. Dietro a loro la squadra di Camerino e quella di Pian delle Stelle.

Nella categoria C a imporsi su tutti è stato il team Camerino 2. A seguire la squadra di Cingoli, poi la Ruzzola Maranese e i team Plasgomma e Taino.

Al termine del Memorial un grande ringraziamento, oltre agli sponsor, è andato al Comitato della frazione di Serralta.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il presidente provinciale Figest, Patrizio Romaldini, l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, e l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi.

A margine della manifestazione Angelo Possanzini ha voluto ringraziare personalmente l’Amministrazione comunale, il Comitato di Serralta, gli Amici della ruzzola e tutte quelle persone che hanno dato una mano per portare avanti questa bella iniziativa, a cominciare da un suo amico che però vuole restare anonimo. Gli sponsor sono Halley Matelica, Rimar Grottaccia, Plas Gomma, Oasi del gusto, ristorante Ponte dei canti, Tazmania, L.G. Società Artigiana, Piancatelli & C. srl, R.S. Edilizia, E.P. I. edilizia, Allegretto Panificio, Gli Angeli, Cristalli Roberto Infissi, Compagnucci Leonardo, Coar Carpenteria metallica, Novavetro, Fattoria Fucili, Fattoria Colmone della marca, Edil Costruzioni sr, Center Pneus, Bar del Cacciatore, Ser.Edil srl, società Nerea srl, Pasticceria del Borgo di Treia, Sapore di mare.