Terza laurea per Federico Elisei, ora “dottore” anche in Scienze politiche e relazioni internazionali

Il settempedano Federico Elisei ha conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche e relazioni internazionali presso l’Università Mercatorum di Roma.

Si tratta della terza corona di alloro per lui, dopo la laurea triennale in Discipline della Mediazione linguistica nel 2017 e quella Magistrale, con lode, in Lingue moderne per la Comunicazione e la Cooperazione internazionale, nel 2019, ambedue conseguite all’Università degli studi di Macerata.

In questa occasione Federico Elisei ha presentato una tesi in Economia applicata dal titolo “L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Analisi del ciclo di bilancio nei Comuni di piccole dimensioni”.

La scelta dell’argomento non è stata casuale, infatti dal 2019 Federico Elisei si occupa della gestione dell’Ufficio Risorse finanziarie del Comune di Gagliole.