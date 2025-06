Settempeda, arrivano due portieri under: Paride Marchegiani e Lorenzo Giulietti

Con un’unica operazione la Settempeda sistema la propria porta. Arrivano due portieri, entrambi under. Si tratta di Paride Marchegiani e di Lorenzo Giulietti.

Il primo, classe 2006, arriva dalla Maceratese, mentre il secondo, classe 2007, dalla Cluentina. Ecco dunque i tasselli che mancavano per rifinire un reparto arretrato tutto nuovo che necessitava appunto di avere due nuovi numeri uno per un ruolo fondamentale che verrà dunque affidato per il prossimo campionato di Promozione a questi due giovani elementi.

Per i neo biancorossi (sesto e settimo acquisto del mercato estivo) sarà in pratica la prima vera stagione a tempo pieno in una rosa di prima squadra, anche se non sono mancate alcune recenti esperienze: Marchegiani, ad esempio, ha avuto modo di vivere quest’anno la grande stagione della Maceratese facendo anche l’esordio, molto positivo, in Eccellenza; Giulietti, invece, ha avuto convocazioni per alcune partite della Cluentina in Promozione. Per entrambi quindi ci sarà la nuova avventura tra i “grandi” e c’è molta voglia di fare così come è tanto l’entusiasmo per il passaggio alla Settempeda.

“Sono cresciuto calcisticamente nella Maceratese – dice Paride Marchegiani – dove ho fatto tutta la trafila nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra dove quest’anno ho avuto la soddisfazione di stare nel gruppo e anche di esordire in Eccellenza. Esperienza formativa che mi ha aiutato molto a crescere e migliorare, cosa che voglio fare ancora. Adesso arriva la Settempeda. Una chiamata che mi ha reso felice e che ritengo sia una grossa opportunità per me. Non vedo l’ora di giocare per una maglia storica, in una società così importante e stare in una piazza calda e passionale che potrà dare una bella spinta a me e alla squadra”.

“Ho iniziato nella squadra del mio paese (Montecassiano) – dice Lorenzo Giulietti – facendo tutte le categorie giovanili, poi due anni fa sono andato alla Cluentina dove ho avuto modo, tra juniores e prima squadra, di fare belle esperienze e di migliorare e di ciò devo ringraziare tutti gli allenatori avuti. Adesso ho questa opportunità bellissima con la Settempeda che rappresenta molto per me e in cui posso fare un passo avanti nella mia crescita giocando in una società seria e ambita e in una città dove c’è tanta passione e una tifoseria speciale”.

Roberto Pellegrino