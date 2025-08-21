In viaggio in Europa per promuovere la scuola del futuro

Cinquantadue borse di mobilità a docenti ed assistenti amministrativi per il progetto co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus+ che ha portato insegnanti della regione, in particolare della zona del pesarese, con la partecipazione di prof. della Dante Alighieri di Macerata, del Don Bosco di Tolentino e del Tacchi Venturi di San Severino a promuovere la scuola del futuro con nuove conoscenze, competenze e metodologie relativamente agli ambiti: energie rinnovabili, cambiamenti climatici, ambiente, digitale e intelligenza artificiale. Le attività formative sono state svolte a Dublino e Dubrovnik (Croazia) tra fine luglio ed inizio agosto, con l’altrettanto stimolante esperienza di Helsinki, in Finlandia, in programma dal 24 al 30 agosto. Tre le attività sperimentate nell’iniziativa il Job-Shadowing, incontri e visite di progetto, una formazione professionale intensiva per chi desidera comprendere i principi e le pratiche della mindfulness, la consapevolezza, e del benessere, oltre a quelle per l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, sia per se stessi che con gli studenti in classe, con un approfondimento sulle potenzialità della ChatGPT. Interessante anche il focus sulle migliori pratiche del sistema educativo finlandese previsto per l’ultima tappa. I partecipanti al progetto si sono sottoposti ad attività preparatorie, con produzione di materiali didattici durante e dopo l’esperienza di mobilità e l’onere della successiva disseminazione a beneficio dei colleghi dei propri Istituti. Quando la scuola non va in vacanza…

Lu.Mus.