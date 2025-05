In piazza con “ZetaChalet Summer on tour” e la finale Inter-Psg sul maxischermo

Sarà l’Allianz Arena di Monaco di Baviera il terreno di gioco sul quale – sabato 31 maggio dalle ore 21 – si disputerà la finale di Uefa Champions League. Sul campo il Paris Saint Germain alla ricerca del primo titolo e l’Inter di Simone Inzaghi che ha in bacheca tre “coppe dalle grandi orecchie”, l’ultima delle quali datata 2010.

Come di consueto, in questi casi, sono molti gli eventi pubblici nei quali si potrà assistere alla partita (che è trasmessa da Sky e Now e – in chiaro – su TV8) grazie a un maxischermo approntato per l’occasione.

A San Severino pure ci sarà un maxischermo in Piazza del Popolo per seguire il match. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della serata dedicata alla musica e al divertimento, ZetaChalet Summer on tour, format dell’omonimo locale di Pintura di Bolognola.

Sul palco Francesco Cangiòtti e Mattia Lancioni, accompagnati dall’allegria di Giusi Minnozzi. Ingresso libero e diretta su Multiradio, nonché Street food e mercatino di prodotti tipici.