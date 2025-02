Evento culturale: venerdì 28 febbraio l’Archeoclub incontra l’Uteam

Venerdì 28 febbraio ci sarà un incontro chiamato “San Severino tra santi e toponimi” con il gruppo dell’Archeoclub, l’associazione di volontariato di San Severino che basa la sua attività sulla promozione di eventi rivolti alla storia e all’archeologia.

L’incontro si svolgerà alle ore 16.30 presso la sede dell’Uteam, l’Università della terza età dell’alto maceratese, in via Salimbeni.

“Quando si parla di santi ci si riferisce all’analisi del concetto in sé per sé, legato all’ambito scientifico e tecnico del termine stesso. Inoltre, in chiave indiretta, un po’ sottotraccia, si può fare riferimento anche alla sfera cristiana. Invece, in linguistica e in geografia, con il termine toponimo s’intende il nome proprio di un luogo e la sua strutturazione. Si tratta di un incontro di conoscenza e di sensibilizzazione riguardo alcune tematiche non sempre analizzate nella nostra zona, finalizzate a valorizzare i nostri luoghi. L’Archeoclub continua da anni nella sua opera di comunicazione riguardo il patrimonio culturale locale. Siamo soddisfatti di collaborare con l’Uteam, con la speranza e la volontà di poter fare insieme tante altre nuove iniziative”, dichiara il direttore dell’Archeoclub di San Severino, Roberto Ranciaro.

A sua volta, anche l’intero staff dell’Uteam è grato della collaborazione intrapresa, con l’augurio che la cultura possa essere sempre una grande luce a poter illuminare le nostre giornate…

Maria Cicconi