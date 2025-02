Lotta al bullismo e al cyberbullismo: incontro al “Divini” con le forze dell’ordine

Gli studenti di tutte le classi del biennio hanno partecipato negli ultimi giorni a due diversi incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine, per approfondire argomenti di grande attualità e rilevanza come il bullismo, la violenza di genere, il cyberbullismo e i pericoli della rete.

Giovedì 6 febbraio, presso l’Aula magna dell’Istituto, il Maggiore Giulia Maggi, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, e il Luogotenente Massimiliano Lucarelli, Comandante della stazione dei carabinieri di San Severino, hanno evidenziato agli alunni delle classi seconde, attraverso slides e immagini, sia le conseguenze di legge, che sovente vengono sottovalutate dai giovani responsabili di atti vessatori ai danni di coetanei, sia i risvolti negativi del sul piano psicologico provocati alle vittime di bullismo. Gli studenti hanno potuto porre domande e condividere anche riflessioni sulla violenza di genere, ispirate anche da episodi di cronaca quotidiana.

Mercoledì 12 febbraio è stata la volta degli studenti delle classi prime che hanno assistito agli interventi dell’Ispettore Claudio Tarulli e dell’Agente scelto Anna Laura Mogetta della Polizia postale di Macerata. Gli esperti hanno fornito numerose ed esaustive informazioni sul cyberbullismo e le insidie del web come il phishing o il sexting. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’uso esagerato e smisurato dei social che sta condizionando, in maniera sempre più rischiosa, le nuove generazioni.

Due occasioni di confronto aperto e partecipativo che l’Itts Divini ha organizzato per confermare la sinergia tra scuola e forze dell’ordine, come previsto anche dalla legge 70/2024, e per sensibilizzare i ragazzi su temi fondamentali per la convivenza civile, la sicurezza e il rispetto reciproco.

Un ringraziamento speciale ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia postale per la disponibilità e la professionalità dimostrate durante questo incontro formativo.