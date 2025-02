2^ Categoria: Serralta ‘corsaro’ in casa della Vis Gualdo

Ci sono vittorie più importanti di altre e quella conquistata dal Serralta sul campo del Vis Gualdo sembra essere una di queste. In uno scontro decisivo in ottica salvezza, i gialloblù hanno piazzato un colpo pesante ottenendo tre punti fondamentali. Ora la classifica dice che il Serralta ha messo sette lunghezze fra se e la zona play out che vede proprio il Gualdo occupare l’ultimo posto che costringerebbe agli spareggi salvezza. Il bel momento di forma psicofisica vissuto dai settempedani in questo periodo ha trovato piena conferma in questa trasferta insidiosa e difficile contro un rivale ostico che voleva fare punti a tutti i costi, ma il Serralta non ha sbagliato nulla e con una prova praticamente perfetta si è preso un successo fondamentale. Vittoria giunta con il minimo scarto grazie al sigillo di metà ripresa a firma Falconi, ma il punteggio sarebbe potuto essere ben diverso e sicuramente più ampio in modo da spiegare meglio la differenza che c’è stata fra le due formazioni e il tipo di prova costruita dai gialloblù. Numerose, infatti, sono state le occasioni, alcune delle quali clamorose, che non sono state concretizzate dai ragazzi di Masciani che tuttavia hanno saputo portare a casa ugualmente un bottino importante. Con Botta e Ceresani a guidare tutto il gruppo che ha fatto più che bene, il pomeriggio del Serralta è stato convincente anche grazie ad un gioco piacevole che non ha lasciato scampo al Gualdo incapace di prendere le misure ai rivali che sono stati superiori in tutto. Con fiducia e convinzione il Serralta potrà avvicinarsi al prossimo impegno, quello in casa contro la Treiese (quinta in classifica e in piena corsa play off).

VIS GUALDO-SERRALTA 0-1

RETI: st 20’ Falconi

VIS GUALDO: Minnucci, Segovia Rodrigo, Farroni, Cinquantini, Carrieri, Segovia Bastian, Forti, Lulani, Annessi, Keita, Guglielmi. All. Morresi

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Rapaccioni, Gega, Botta, Crescenzi, Moretti (18’ st Codoni), Lacchè (41’ st Buratti), Vissani, Ceresani, Falconi. A disp. Spadoni, Cambriani, Vissani Enrico, Testa, Magarelli, Pelagalli, Cruciani. All. Masciani.

r. p.