Il crossodromo compie 60 anni: il Moto Club celebra l’anniversario con la Coppa mille dollari

Inserito nei calendari ufficiali della Federazione motociclistica italiana, il crossodromo “San Pacifico” si prepara a celebrare quello che è un importantissimo traguardo storico: i 60 anni dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1965. Per l’occasione tornerà a ospitare la prestigiosa Coppa mille dollari in versione vintage. La competizione, che si terrà il 14 e 15 agosto 2025, sarà il culmine di una stagione ricca di appuntamenti.

L’idea di rilanciare la Coppa mille dollari, storica gara conosciuta a livello mondiale, è nata grazie al lavoro del Moto club settempedano e del suo presidente Danilo Marasca, ex pilota e tecnico federale di cross.

“È stata un’idea che abbiamo sviluppato in squadra, riflettendo sull’importanza di valorizzare il patrimonio storico del motocross legato a San Pacifico – spiega Marasca -. Questa corsa, che ha fatto la storia del nostro sport, rischiava di scomparire. Dopo aver registrato il marchio, abbiamo coinvolto il consiglio del Moto club e il Comune, trovando grande entusiasmo. Ora, grazie al supporto federale e locale, la gara tornerà con moto e piloti d’epoca, riportando in vita la magia di quei tempi”.

La Coppa Mille Dollari, che non si disputa più dal 2000, rappresenta un pezzo fondamentale della storia del motocross internazionale e promette di richiamare appassionati e atleti da tutto il mondo.

Intanto la Giunta comunale ha deliberato il rinnovo della gestione dell’impianto del “San Pacifico” per i prossimi tre anni, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con lo stesso Moto club settempedano. Il contratto prevede la possibilità di estendere l’accordo per un ulteriore triennio, fino al 2030.

La decisione arriva al termine di un anno straordinario per l’impianto, che si conferma tra le eccellenze sportive del territorio. Nel 2024 la struttura ha ospitato numerose gare ed eventi di rilievo internazionale, tra cui l’Enduro Vintage Trophy, tenutosi lo scorso settembre, riscuotendo un grandissimo successo.

Con il rinnovo della gestione e il rilancio di eventi storici, la pista di motocross di San Severino si conferma non solo come punto di riferimento sportivo, ma anche come motore di promozione culturale e turistica per il territorio.