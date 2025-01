Rassegna di film al “San Paolo”: giovedì e venerdì con “Parthenope”

Il viaggio a ritroso del regista Paolo Sorrentino verso la sua città natale, lasciato in sospeso con “E’ stata la mano di Dio”, giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, porta al cineteatro San Paolo, per la nuova stagione di film promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino, “Parthenope”, pellicola con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando e Luisa Ranieri.

Parthenope è un’incantevole giovane donna nata dalle acque che seduce ogni uomo che incontra, persino il fratello Raimondo, suo primo e indimenticabile amore. Parthenope è anche la sirena al centro del mito fondante della città di Napoli che, come scriveva Matilde Serao nelle Leggende napoletane, “vive, splendida, giovane e bella, da cinquemila anni, e corre ancora sui poggi, erra sulla spiaggia, si affaccia al vulcano, si smarrisce nelle vallate”.

E la protagonista di “Parthenope” di Paolo Sorrentino fa esattamente questo, perdendosi continuamente e attirando a sé scrittori omosessuali, docenti universitari, prelati addetti ai miracoli e boss della camorra. Ma il più devoto resta Sandrino (col diminutivo che Sorrentino affida ai suoi alter ego), amico fin dalla perfetta estate in cui lui e la sua sirena, e Raimondo con loro, “sono stati bellissimi e infelici”.

La rassegna cinematografica prosegue il 30 e 31 gennaio “Una notte a New York”. A febbraio si continua il 6 e 7 con “Non dirmi che hai paura”, il 13 e 14 con “Le occasioni dell’amore”, il 20 e 21 con “Conclave” e il 27 e 28 con “Maria”.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21. I biglietti sono acquistabili presso la Pro Loco e la libreria Gulliver.