Team Co.Bo., gemelli Pavoni sugli scudi: fra i Master Pietro debutta con successo, Paolo vince a Castel di Lama

Il settempedano Pietro Pavoni, alla prima apparizione nella Fertesino Cross Cup, ha vinto la prova di Potenza Picena. Con il nuovo anno, il portacolori del Team Co.Bo. Pavoni corre fra i Master, categoria M5, dopo essere stato a lungo uno dei più temuti “Elite” della regione, e non solo.

Nella classifica assoluta di giornata Pietro Pavoni ha preceduto – nell’ordine – Alessandro Diletti (Team Cingolani), Alberto Laloni (Petrignano), il fratello gemello Paolo Pavoni (Team Co.Bo.), Andrea Fonti (New Mario Pupilli), Giovanni Lattanzi (New Limits Monturanese), Jacopo Costanzi (Montegiorgese), Massimo Viozzi (New Mario Pupilli), Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team) e Alessio Olivi (Team Cingolani).

Prima di Natale era stato suo fratello Paolo a vincere il dodicesimo Trofeo dell’Immacolata (8 dicembre), svoltosi a Castel di Lama. Una gara interregionale aperta a tutti i tesserati Uisp e valida come quinta prova del 36esimo Master di ciclocross. Paolo Pavoni l’ha chiusa al primo posto nella classe Master 5 e nella classifica assoluta.