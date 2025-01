La Lotteria Italia bacia la tabaccheria Vissani-Cipolletti con un biglietto da 20 mila euro

La Lotteria Italia 2025 ha ripristinato, con l’aumento del montepremi, i biglietti vincenti di quarta categoria: 200 i tagliandi estratti per un valore di 20 mila euro ciascuno. E uno di questi – l’unico in provincia di Macerata – è stato venduto nella tabaccheria ricevitoria di Germana Vissani e Silvano Cipolletti, in via Roma, a San Severino.

E’ il biglietto D 423728.

Chi sarà il fortunato vincitore? “Difficile dirlo – ci dice Silvano Cipolletti – perché qui vengono in molti a tentare la fortuna! Certamente non un cliente giovanissimo perché la Lotteria Italia è un po’ una tradizione che appartiene ormai quasi esclusivamente a noi adulti. In ogni caso posso che questo biglietto è stato uno dei primi che ho venduto, parecchio prima di Natale. Penso all’inizio di dicembre… Spero almeno che sia qualcuno di San Severino”.

Nelle Marche, oltre al secondo premio da 2 milioni e mezzo di euro, vinto a Pesaro, sono piovuti soltanto altri quattro tagliandi fortunati, tutti da 20 mila euro: a San Severino, Numana, Ostra e Mondolfo.

I vincitori – scrive Agipronews – hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Alla tabaccheria “fortunata” non va alcun compenso.