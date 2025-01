Cesolo: fra i presepi in mostra Babbo Natale ha fatto la gioia dei più piccoli

Prosegue a Cesolo l’undicesima mostra itinerante dei presepi esterni, visitabile fino al 12 gennaio. L’iniziativa, promossa dalla Pro Cesolo con il patrocinio del Comune, offre un percorso affascinante attraverso 25 punti di interesse, dove presepi unici e artigianali vengono esposti nei giardini, negli angoli delle abitazioni e nei luoghi più caratteristici delle località di Cesolo, Marciano, Serralta e dintorni.

I visitatori possono ammirare queste opere giorno e notte, esplorando anche luoghi storici e simbolici come le chiese di San Lorenzo e della Madonna dei Lumi.

Intanto nella frazione di Cesolo è passato pure stavolta Babbo Natale bussando o suonando alle porte di tutte le case in cui c’era un bambino o una bambina che lo aspettava con gioia e trepidazione. L’appuntamento, come al solito, c’è stato il giorno della vigilia di Natale e le attese dei più piccoli non sono state tradite: Babbo Natale si è presentato con la sua inconfondibile “divisa” lasciando doni a profusione. Pure questa è un’iniziativa dell’attivissimo Comitato di frazione.