25° anno d’attività del Circolo “Il Grillo” di Legambiente: previste manifestazioni celebrative

Il Circolo “Il Grillo” di Legambiente di San Severino si appresta a festeggiare un importante traguardo: i 25 anni di attività. Per salutare il quarto di secolo, dal 1999 al 2024, è stato presentato un programma di eventi che si svolgeranno nel corso del 2025, coinvolgendo istituzioni, cittadini, scuole, associazioni locali in una serie di iniziative volte a valorizzare l’impegno per l’ambiente e il patrimonio culturale.

“Un primo Circolo aveva già operato in città nei primi anni ’90 – hanno spiegato in conferenza stampa Luca Maria Cristini e Paolo Gobbi -, poi nel 1998 (27 settembre) c’è stata la prima edizione di “Puliamo il mondo” e nel dicembre si è costituito il circolo “il Grillo Legambiente San Severino Marche”. La scelta del nome e del logo col simpatico animaletto tratto dal film “Pinocchio” di Disney ha una doppia ragione. Da un lato, il fatto che il circolo sarà una voce ‘parlante’ e libera nella città, con la scelta precisa di non schierarsi mai con alcuna fazione politica, ma tentando di potare gruppi, associazioni, partiti a sostenere le proprie battaglie e iniziative; dall’altro, il nome evoca quella “Valle dei Grilli” perché la prima e fondamentale missione di valorizzazione che il Circolo si è dato, sotto tutti gli aspetti, è quella naturalistica, storico-culturale e turistica”.

La storia

1999 primo anno di attività ufficiale del Circolo e prima edizione ufficiale di “Puliamo il mondo” che è giunta quest’anno alla venticinquesima edizione con le scuole cittadine.

Memorabili le edizioni con la “Rottamazione della carta” per le scuole cittadine in collaborazione con il Cosmari, con la distribuzione di 100 libri per le biblioteche scolastiche e quella della pulizia del “Fosso di Elcito” con la raccolta di molti quintali di rifiuti e oltre 100 copertoni d’auto, fino alla più recente con la pulizia della rupe di Sasso, nei pressi del Santuario della Madonna del Glorioso. In altre edizioni l’attività di “Puliamo il mondo” ha interessato altre zone dell’abitato di San Severino, come “le Coste”, versante nord del Castello al monte e altre zone rurali come i prati di Canfaito e la Valle dei Grilli. In sintesi, i volontari del Circolo, nella loro costante attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, effettuata, come detto, in 25 anni di incontri nelle scuole, ha portato a coinvolgere oltre 4.500 giovani studenti delle scuole primarie e secondarie della città.

2000 prima edizione di “Salvalarte”. Duplice l’attività: la prima di rilievo locale per la salvaguardia della Valle dei Grilli e della chiesa di Sant’Eustachio, che a seguito di quell’iniziativa fu concessa in comodato per 99 anni al Comune di San Severino perché venisse riparata e tornasse a essere agibile; la seconda di rilevo nazionale, con l’organizzazione insieme a Legambiente nazionale, al Comune di San Severino e alla Comunità montana zona H del Primo corso nazionale per il volontari di Protezione civile dei Beni culturali e con la successiva prima esercitazione nella quale i volontari, sotto la direzione della Soprintendenza catalogarono e misero in sicurezza i beni della Chiesa di Santa Maria del Glorioso.

Da allora nell’ambito di Salvalarte ha promosso iniziative per la tutela degli Organi storici cittadini, per la valorizzazione dei 12 Castelli del comune, degli Affreschi mariani nelle piccole chiese del territorio comunale, per la riscoperta della figura dello scultore Venanzio Bigioli, per la salvaguardia dell’Abbazia di Rambona, delle Torri di Crispiero, della chiesa di San Michele di Ireneo Aleandri, del Duomo Vecchio di San Severino, del Borgo Conce, delle Torri colombaie.

Se Puliamo il mondo e Salvalarte sono le due campagne maggiormente longeve del circolo “il Grillo”, non bisogna dimenticare le altre attività promosse e svolte, come ad esempio il sostegno al “Comitato No Turbogas di Rocchetta” per una rapida approvazione del Ppar, sostegno ai Comitati contro le cave della “Valle del Cerreto” e di “Valdiola”, collaborazione all’istituzione e alla gestione della “Riserva naturale dei Monti San Vicino e Canfaito”, progettazione a titolo di volontariato e prima gestione del Cea “Valle dei Grilli e dell’Elce” per conto della Comunità montana, collaborazione coi propri volontari nelle emergenze sismiche Molise 2002 e L’Aquila 2009, collaborazione con il Cosmari per la divulgazione dell’avvio della Raccolta differenziata porta a porta, Feste dell’albero con le scuole cittadine, petizione contro il taglio delle piante in viale Bigili, Petizione diffusa in tutta la regione per l’innalzamento delle sanzioni per chi abbatte una pianta protetta.

Programma di massima delle iniziative del Venticinquennale

19 dicembre 2024 presentazione del 25° anniversario e lancio del tesseramento.

Gennaio 2025 apertura del tesseramento.

Primavera 2025: Salvalarte – “Speciale venticinquennale”.

Il Messaletto di Frontale nel centenario del furto (1925-2025): lancio della petizione per chiedere un deciso intervento del Governo in via diplomatica per ottenere la restituzione del Messaletto; iniziativa che sarà portata avanti in collaborazione con il Comune di Apiro e la parrocchia di Frontale.

Settembre 2025: Puliamo il mondo, edizione del venticinquennale, con attività assieme alle scuole (venerdì e sabato); inoltre, iniziativa aperta a tutti (domenica) in un luogo significativo per i cittadini settempedani (che verrà rivelato a ridosso dell’evento).

Ottobre – Novembre 2025, due appuntamenti: i 25 anni di Salvalarte, “Come è andata a finire?”, bilancio con luci e ombre di una campagna per la valorizzazione del patrimonio culturale; flash mob nella Chiesa di Sant’Eustachio e nella Valle dei grilli.

Infine, a chiusura del 25ennale, pubblicazione e presentazione di un libro bianco sull’attività de “il Grillo” con eventuale mostra.