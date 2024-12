Gli alunni del “Bambin Gesù” si fanno onore al Campionato nazionale delle Lingue

Il Liceo Linguistico dell’Istituto “Bambin Gesù” di San Severino si è fatto trovare pronto per partecipare alla 15^ edizione del Campionato nazionale delle Lingue, organizzato dall’Università di Urbino “Carlo Bo”, dal Dipartimento di Scienze della comunicazione, Studi umanistici e internazionali e dalla Scuola di Lingue e letterature straniere.

E’ stata, come sempre, un’occasione preziosa per gli studenti iscritti all’ultimo anno delle Secondarie di II grado dell’intero territorio nazionale. Infatti, questa competizione formativa rappresenta un momento importante di scambi e di risorse nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere.

Tedesco e Francese le lingue nelle quali i nostri studenti si sono cimentati con successo nella fase di qualificazione sotto la guida della professoressa Claudia Cataldi del corso di Tedesco e della professoressa Giulia Cucci del corso di Francese.

Si sono qualificati per le semifinali Niccolò Bartoloni, Thomas Giusepponi, Tommaso Riatti Scattolini, Caterina Silvetti e Mattia Vitali, raggiungendo ottimi risultati. Ora “in bocca al lupo” ai nostri studenti per le selezioni che seguiranno in primavera.