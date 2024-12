Il traguardo dopo 43 anni fra i motori: Paolo Ortolani va in pensione con il 2025

Dopo 43 anni di “immersione” in ogni tipo di motore, a 61 anni Paolo Ortolani saluta i colleghi della Fpa Service in via Lorenzo D’Alessandro per godersi il meritatissimo riposo. Tante le stagioni trascorse da Paolo a dare una mano ai suoi concittadini riparando guasti, dando consigli apprezzati sugli automezzi più adatti per le diverse caratteristiche e necessità, intervenendo a recuperare clienti per strada con l’auto in panne. D’inverno, d’estate, in ogni condizione atmosferica. Ora però che le primavere sulle spalle hanno cominciato a far sentire il proprio peso, la decisione del ritiro è matura. È venuto il momento di appendere… giraviti, chiavi e lattine di olio al fatidico chiodo per fruire con merito di quel tempo libero prima agognato ma quasi mai a disposizione. Paolo avrà così l’opportunità di trascorrere momenti di relax con la mamma Anna, i figli Leonardo e Marco e la compagna Nadia e di fare qualche capatina dai fratelli Elia, Andrea e Patrizia. Insomma, di vivere la propria vita in compagnia di chi gli vuole bene senza stress. Ma, ne siamo sicuri, se un giorno dovesse sentire un motore… stonato o dare un’occhiata al livello dell’olio del mezzo di qualche amico, non si tirerà indietro. Questi ultimi giorni di lavoro saranno l’occasione per salutare amici e conoscenti che hanno apprezzato il suo operato, sempre gradito e opportuno. Poi, dal primo gennaio, tanto tempo libero. Meritato!

L.M.