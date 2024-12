I parrocchiani di Cesolo anticipano le feste con pranzo comunitario molto partecipato

Aspettando il Natale, i parrocchiani di Cesolo si sono dati appuntamento per un pranzo comunitario molto partecipato.

Organizzata dal parroco don Noel con la collaborazione del Comitato di frazione e della Confraternita Beata Vergine Maria Addolorata, l’iniziativa è stata molto apprezzata perché ha rappresentato un momento di incontro, semplice, per il gusto di stare insieme. Un’occasione in cui potersi scambiare idee e auguri in vista delle prossime festività di fine anno. Fra gli altri è intervenuta anche Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, nonché parrocchiana di Cesolo. Erano presenti inoltre le consorelle della Confraternita di San Rocco.

Il pranzo si è svolto al ristorante pizzeria “La lucciola” di Cusiano.