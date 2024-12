L’associazione “Sorrisi per l’Etiopia” riceve in visita il nuovo vescovo di Soddo

Nei giorni scorsi mons. Dejene Hidoto, nuovo vescovo di Soddo, in Etiopia, è giunto in Italia per una visita in Vaticano e ha trovato il modo di venire anche a San Severino per incontrare i responsabili dell’associazione Sorrisi per l’Etiopia, la presidente Vincenza Costantini e suo marito Fabio Scuriatti.

“Il vescovo è venuto in Italia per incontrare il Santo Padre – racconta Vincenza – e in maniera quasi inaspettata per noi ha voluto questo momento di confronto anche con noi. Da otto anni ormai siamo legati da un rapporto di amicizia poiché, prima di questo prestigioso incarico, Dejene Hidoto era il guardiano della missione che annualmente ci ospita in Etiopia. Con noi ha sempre condiviso i viaggi, e non ci ha mai fatto mancare nulla”.

Quello a San Severino è stato un incontro informale al quale ha preso parte anche il Ministro della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini, fra Sergio Lorenzini, assieme a tutte le persone che da anni fanno parte dell’associazione.

“Il vescovo – dice Vincenza Costantini – ci aspetta in Etiopia per la nostra prossima missione. Ci incontreremo là e gli abbiamo già anticipato che a febbraio inaugureremo altre aule e un’aula magna della scuola di Lenda. Ovviamente troveremo nella missione un altro guardiano perché lui sarà al vicariato di Soddo, una città di 200 mila abitanti, con tantissime nuove responsabilità”.