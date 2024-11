Giornata del ringraziamento: domenica a Taccoli l’iniziativa di Coldiretti

Domenica 1 dicembre la chiesa di Taccoli accoglie la tradizionale Giornata del ringraziamento, un evento promosso da Coldiretti Macerata per celebrare la conclusione dell’annata agraria e rinnovare la gratitudine per i frutti della terra e il lavoro dei campi. L’iniziativa rappresenta una storica ricorrenza, istituita nel 1951 e sostenuta dalla Conferenza episcopale italiana, che unisce agricoltori e comunità nel segno della fede e della tradizione.

Questo il programma dell’evento: alle ore 10 ritrovo dei mezzi agricoli, alle ore 11 messa, alle ore 12 benedizione dei mezzi agricoli, simbolo della dedizione e del lavoro della comunità rurale e alle 12.30 pranzo sociale su prenotazione.

Durante la giornata saranno valorizzati i temi della sostenibilità agricola e del rispetto per la terra, centrali per Coldiretti. La benedizione dei mezzi agricoli, prevista al termine della funzione religiosa, rappresenta un momento molto sentito, che unisce le famiglie dei lavoratori del settore e rinnova l’augurio per un futuro prospero.

Questo evento riafferma il legame profondo tra fede, comunità e agricoltura, sottolineando l’importanza delle tradizioni locali nel consolidare valori fondamentali come il rispetto per la natura e la solidarietà.