Il “Bambin Gesù” cala il tris: da settembre sarà anche Istituto Socio-sanitario

Il “Bambin Gesù” di San Severino annuncia l’apertura di un nuovo corso di studio ad indirizzo Socio-sanitario. Partirà dall’anno scolastico 2025-2026.

Ecco la nota.

Il “Bambin Gesù” da anni presente nel territorio con il Liceo delle Scienze umane e il Liceo linguistico intende offrire un’ulteriore opportunità ai giovani studenti che oggi si trovano a scegliere il corso di scuola superiore da intraprendere per costruirsi il loro futuro e imparare ad affrontare una società come quella attuale, dalle continue sfide e repentini cambiamenti.

L’Istituto Socio-sanitario in tal senso dà la possibilità di accedere agli studi universitari nelle Facoltà di Scienze infermieristiche, Fisioterapia, Logopedia, Ostetricia, Radiologia medica, Dietistica, Scienze della formazione primaria, Psicologia, Mediazione linguistica e culturale.

Con il diploma professionale Socio-sanitario, al termine dei cinque anni di studio, si può invece divenire figura professionale nelle strutture dei servizi socio-sanitari del territorio locale e nazionale, con possibilità di lavoro nei centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi, sociali, assistenziali, asili nido, case protette.

Con questo nuovo indirizzo di studio, l’Istituto “Bambin Gesù” vuole offrire anche un servizio al territorio, rispondendo ai bisogni e alle esigenze di una realtà dove sempre più giovani vivono in condizioni di disagio e sempre più anziani combattono con la solitudine e l’abbandono.

Per avere ulteriori informazioni riguardo questo nuovo percorso di studio e per presentare le numerose attività promosse dai licei Linguistico e delle Scienze umane, l’Istituto sarà aperto per giovani e famiglie nei giorni di sabato 11 gennaio 2025 e domenica 19 gennaio 2025 dalle ore 17 alle ore 19.

Per chi volesse fare l’esperienza di essere “Studente per un giorno”, la scuola sarà a disposizione nei giorni di giovedì 9 gennaio 2025 e mercoledì 15 gennaio 2025, dalle 8.40 alle 13.30 (gradita prenotazione).