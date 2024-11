Anche la travel blogger Giulia di “Travel Jam” ha percorso il “Cammino dei Forti”

Il “Cammino dei Forti” continua a crescere e a farsi notare sempre di più tra gli appassionati di trekking e di camminate in mezzo alla natura. Di recente, la travel blogger Giulia di “Travel Jam”, ha percorso e promosso il Cammino, facendolo conoscere ai suoi follower ed alla sua community (oltre 44.7 mila follower su Instagram, 19 mila visualizzazioni mensili e 1913 iscritti alla sua newsletter). Giulia è una vera e propria influencer del mondo del viaggio e la sua passione per la scoperta l’ha portata a esplorare mete incredibili in giro per il mondo, sempre con lo zaino in spalla e la macchina fotografica pronta a immortalare ogni istante: da adesso, anche il “Cammino dei Forti” si è aggiunto alla sua lunga lista di viaggi compiuti (questa volta, insieme alla sua amica, Stefania).

Le due viaggiatrici hanno percorso i 120 km che compongono il “Cammino dei Forti”, un cammino che, come sappiamo, permette di attraversare i comuni di San Severino, Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica, passando tra fortezze medievali, borghi incantevoli e paesaggi naturali mozzafiato.

Giulia ha raccontato ciò che ha visto e lo ha condiviso sui suoi canali social, mostrando a tutti la sua entusiasmante esperienza e la bellezza di questo percorso che, di anno in anno, si fa sempre più conoscere in tutta Italia.

Per conoscere ulteriormente i viaggi e le attività di “Travel Jam”, la loro pagina Instagram è @travel_jam_; per seguire le attività e la crescita del “Cammino dei Forti”, il loro canale Instagram è sempre @cammino_dei_forti (presente anche su Facebook).

S. G.