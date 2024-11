Piazza del Popolo incoronata “vetrina” del Campionato italiano Rally Terra

“La più bella vetrina di questa edizione del Campionato italiano Rally Terra 2024”. Così, dalla straordinaria Piazza del Popolo, una delle più belle piazze d’Italia, i partecipanti al 17° Rally Marche che si è corso, tra sabato e domenica, sugli sterrati delle colline settempedane e su quelli delle campagne di Cingoli e Gagliole.

La rampa di partenza ha acceso i riflettori su uomini e mezzi, ma anche sull’ovale simbolo della città degli Smeducci, un luogo scelto spesso per accendere i motori di competizioni di livello nazionale. Proprio come il Campionato Rally Terra che ha visto prendere il via, per l’ultima tappa valida per l’assegnazione del titolo italiano, nella tarda serata di sabato.

Una partenza spettacolare con il Palazzo comunale sullo sfondo. E a sventolare la bandiera tricolore davanti agli equipaggi in gara, in tutto più di una trentina, il sindaco Rosa Piermattei, che ha preso parte alla cerimonia del via assieme all’assessore comunale Jacopo Orlandani.

Il primo cittadino settempedano si è voluto complimentare con gli organizzatori della Psr Group, di Aci Sport e del Coni e ha voluto ringraziare commissari di gara, addetti alla sicurezza, tutta la macchina dei soccorsi e i volontari impegnati: “È stata una vera festa dello sport, un’occasione unica per vivere insieme l’adrenalina del rally e ammirare da vicino piloti di altissimo livello ma anche un’opportunità straordinaria per far conoscere le bellezze del nostro territorio”, ha spiegato il sindaco.

Ad alzare la coppa dei vincitori al cielo sono stati Alberto Battistolli e Simone Scattolin. Dopo una stagione altalenante, il pilota vicentino ha messo a segno un colpo decisivo con due vittorie consecutive, sigillando il titolo con un trionfo proprio al 17° Rally Marche.

A bordo della Skoda Fabia RS, e supportato dagli pneumatici MRF, Battistolli ha dominato e sin dalle prime luci dell’alba, ha preso la leadership con uno scratch sulla prima prova speciale e non l’ha più lasciata, gestendo con lucidità ogni fase di gara.

Il verdetto finale è arrivato anche grazie a un epilogo drammatico per i rivali diretti, Tommaso Ciuffi e Pietri Cigni, protagonisti del campionato fino a pochi chilometri dal traguardo. Il pilota fiorentino, in testa alla classifica prima dell’ultimo round, si era girato nella PS1, ma aveva recuperato terreno attaccando Battistolli con determinazione. Tuttavia, la sfida si è infranta nella PS4 “Castelletta”, dove Ciuffi è uscito di strada a solo un chilometro dal via, vanificando ogni possibilità di vittoria.

Con oltre 30 secondi di margine, Battistolli ha potuto amministrare il vantaggio fino a tagliare il traguardo di Cingoli da Campione Italiano. È la prima volta che il giovane vicentino si cuce lo scudetto sul petto, coronando una stagione culminata in un finale di straordinaria intensità e determinazione.