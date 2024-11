Giornata dei diritti dell’infanzia: tutti in piazza con il Ccr e gli alunni del “Tacchi Venturi”

In occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia mercoledì 20 novembre la facciata del Palazzo comunale sarà illuminata di azzurro, stesso colore scelto dall’Unicef per le proprie insegne.

Anche quest’anno, accogliendo una proposta del Consiglio comunale dei ragazzi, l’Amministrazione settempedana ha deciso di rilanciare il messaggio simbolico con cui si intende celebrare il World Children’s Day, una azione globale, fatta dai bambini per i bambini, per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La data del 20 novembre non è casuale: nel 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, con ben 196 Paesi firmatari. Quest’anno, il messaggio dell’Unicef è chiaro: “Ascolta il Futuro”.

Un invito che il Consiglio comunale dei ragazzi, così come tutto l’Istituto comprensivo “Padre Tacchi Venturi”, vuole avanzare per spronare gli adulti ad ascolare bambine e bambini rispetto a ciò che essi immaginano per il proprio futuro.

Il baby Consiglio ha anche organizzato una breve manifestazione alla quale prenderanno parte tutti i componenti insieme ai rappresentanti di classe, agli alunni e ai genitori davanti al Palazzo comunale, a partire dalle ore 18.30. All’iniziativa sono stati invitati il sindaco Rosa Piermattei, amministratori e consiglieri settempedani insieme alla rappresentante dell’Unicef per la provincia di Macerata, Patrizia Scaramazza.

In questa occasione studentesse e studenti leggeranno passi tratti dalle loro lettere scritte agli adulti, siano essi familiari, docenti, membri di istituzioni, condividendo le loro opinioni su cosa siano i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e su come il rispetto di questi diritti possa supportare la loro visione del futuro.