Volley, Sios Novavetro in campo a Riccione per il recupero della seconda giornata

La Sios Novavetro è stata battuta per 3 a 1 sul campo della Pallavolo Sabini, ad Ancona. Ma stasera – mercoledì 6 novembre – alle ore 21 torna subito in campo a Riccione per il recupero della seconda giornata del campionato di serie B maschile di pallavolo. La gara, come noto, era stata rinviata a causa della violenta ondata di maltempo abbattutasi su gran parte dell’Emilia Romagna.

I romagnoli, dopo aver vinto all’esordio, non sono poi riusciti a fare bis e accusano ora due sconfitte di fila, ma la società è corsa ai ripari rinforzando l’organico proprio alla vigilia di questo match.

Per quanto riguarda i settempedani allenati da coach Adrian Pablo Pasquali si attendono buone notizie per il recupero di alcuni giocatori acciaccati, a cominciare dall’opposto Paolucci.

Sabato 9 novembre la Sios Novavetro è attesa poi da un altro match casalingo, alle ore 18, al palasport “Ciarapica” contro la Battistelli Real Bottega.