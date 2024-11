Calcetto, il Serralta cala una bella cinquina in casa del Castelraimondo

Obiettivo centrato per il Serralta calcio a cinque che batte il fanalino di coda Castelraimondo (fermo a quota zero punti) ottenendo così la seconda vittoria casalinga e del torneo e tre punti che pesavano parecchio dopo un periodo un po’ complicato. Impegno che sulla carta sembrava alla portata e così si è rivelato sul parquet dove i settempedani si sono imposti agevolmente a fronte di una certa superiorità tecnica e tattica. Insomma, è emersa tutta la differenza di valori fra le due formazioni e lo scontro diretto non ha avuto storia. E’ finita in modo netto questo derby con un 5-0 che non lascia dubbi sull’andamento della partita che è filata via liscia per i padroni di casa. Apre le danze Gustavo con una bella iniziativa personale quando il cronometro segnava il dodicesimo minuto. Quindi al 20’ è bomber Nardi a firmare il raddoppio sfruttando alla perfezione all’altezza del secondo palo un assist dell’argentino Suarez direttamente dal fallo laterale.

Serralta in controllo e in gestione senza correr rischi con il numero uno Principi sempre molto attento e sicuro. In avvio di ripresa arriva il tris di capitan Dialuce, gol che ricalca quello del 2-0 ovvero tocco sul secondo palo sugli sviluppi di un fallo laterale. Match che a questo punto appare deciso ed in tasca dei gialloblù che procedono con il pilota automatico in una gara senza grosse emozioni. Nel finale il Serralta arrotonda fissando il punteggio finale: prima è Suarez a timbrare il cartellino con gol spettacolare, triangolo e palla depositata in porta, quindi tocca di nuovo a Gustavo (doppietta per lui) per il 5-0 definitivo. Successo dunque ampiamente meritato ed importante per il Serralta che aggiusta la classifica mettendo dietro alcune squadre e posizionandosi in una zona tranquilla. Adesso si deve pensare alla prossima trasferta in casa del Castelfidardo (8 novembre) confidando di riuscire a cambiare passo fuori casa, anche se non sarà semplice contro la quarta della classe.

Le formazioni

SERRALTA: Principi, Seferi, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Liuti, Suarez, Tibaldi, Nardi, Attili, Borioni, Biondi. All. Riccio

CASTELRAIMONDO: Ricci, Particelli, Buldrini, Pescetelli, Staffolani, Brachetta, Mira, Procaccini, Calzetta, Cucculelli, Kryeziu, Freddoni. All. Colluto

Roberto Pellegrino