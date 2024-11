“Prevenire è vivere”: incontro di sensibilizzazione contro i tumori mammari

In occasione del mese rosa di prevenzione per i tumori mammari la sezione provinciale di Macerata della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, presieduta dal dottor Nicola Battelli, direttore dell’Oncologia dell’Ast 3, ha deciso di organizzare una serie di incontri sul territorio rivolti alla popolazione dal titolo “Prevenire è vivere”. L’ultimo degli appuntamenti di un percorso che ha coinvolto alcune città della nostra provincia si terrà martedì 5 novembre, a partire dalle ore 17.30, nella Sala degli Stemmi del piano nobile del Palazzo comunale, in Piazza del Popolo.

L’incontro, patrocinato dal Comune e promosso in collaborazione con l’Ast di Macerata, sarà aperto dal saluto dei rappresentanti Lilt e del sindaco. Seguiranno gli interventi del dottor Luca Faloppi, responsabile dell’Unità operativa di Oncologia degli ospedali di San Severino e Camerino, sulla genetica oncologica, e del dottor Paolo Decembrini Cognigni, responsabile della Senologia dell’Ast 3 di Macerata, sulla breat unit. A seguire il dottor Nicola Battelli, in qualità di direttore dell’Oncologia dell’Ast 3, parlerà di prevenzione del tumore alla mammella.