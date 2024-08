Settempeda, primo test col Moie Vallesina: finisce 3-1 per gli avversari

Settempeda da lavori in corso, imballata per i duri carichi atletici (gambe pesanti e fiato corto) e alla ricerca dell’amalgama necessaria. Questo quello emerso dopo il primo test precampionato che i biancorossi sono andati a giocare in quel di Moie contro i locali (Promozione, girone A). Locali che si sono imposti per 3-1 dopo una gara che è andata a sprazzi, con ritmi non altissimi (oltre alle fatiche degli allenamenti ha inciso il caldo torrido) e in cui è parsa evidente l’attuale differenza di condizione fra le due squadre (i rossoblù di casa già vanno a mille…).

Tuttavia chi è sceso in campo è da lodare, dato che l’impegno non è mancato per provare schemi e intesa. Per la Settempeda si è visto quello che si pensava considerando il periodo: squadra in costruzione e che deve trovare gli automatismi ed i movimenti giusti e con i giocatori che devono entrare in forma oltre che conoscersi visto che la rosa è stata praticamente rivoluzionata. Resta da dire, però, che si sono intraviste buone cose, potenzialità di singoli e di gruppo e, dunque, si può essere ottimisti in vista degli impegni ufficiali anche perché c’è tempo e modo per crescere e migliorare. La prima volta in campo della nuova Settempeda è caduta al termine della seconda settimana di preparazione contro la compagine anconetana che ha confermato valore e potenzialità (molto bene da centrocampo in avanti) e con un organico rimasto invariato (solo due gli innesti) e proprio per questo già squadra rodata e con una conoscenza consolidata.

Gruppo al completo per mister Ciattaglia (24 i convocati con unico assente il portiere Braghetti) che nell’undici di partenza presenta diversi volti nuovi e con due under, Bartoloni fra i pali e D’Angelo come esterno destro. La prima azione degna di nota dell’allenamento condiviso, dopo un buon avvio biancorosso durato circa 15’, è dei padroni di casa che impegnano Bartoloni. Poco dopo ancora Moie pericoloso: corner e colpo di testa sul palo a cui fa seguito un’altra chance aerea non sfruttata. Al 17’ risponde la Settempeda: Cappelletti si gira bene e serve in profondità Roldan che calcia in corsa impegnando il portiere. Al 34’ ripartenza dei locali con diagonale rasoterra che Bartoloni ferma in tuffo con sicurezza. Un lancio lungo porta al tiro Nacciarriti con palla alta. Lo stesso attaccante è più preciso al minuto 38: Palazzetti appoggia all’indietro troppo debolmente favorendo Nacciarriti che, dopo aver saltato Bartoloni, insacca con un preciso destro nell’angolino alto. Poco dopo punizione dal limite per i locali con sinistro che scende sotto la traversa con Bartoloni molto bravo a deviare in angolo con un pregevole balzo. Al 43’ Dolciotti avanza palla al piede e poi scarica il destro dal limite. Alto. Capovolgimento di fronte con tiro da centro area che Bartoloni, positiva e convincente la prestazione del portiere classe 2006, smanaccia in tuffo. Dagli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Moie grazie ad uno stacco imperioso del difensore centrale Marini che non trova ostacoli ed infila nell’angolo basso più lontano. Come previsto dopo l’intervallo mister Ciattaglia cambia tutti gli undici protagonisti a parte Bartoloni che resta tra i pali. Nella Settempeda ci sono tantissimi giovani insieme ad altri nuovi arrivi. Il primo spunto è della Settempeda grazie a Cervigni che, dopo aver conquistato palla ed essere arrivato fino in area, trova l’aiuto di Andreucci sotto forma di assist per poi scaricare un destro rasoterra verso il primo palo che il portiere ferma in tuffo. Si torna dall’altra parte e una indecisione di Moisa, tocco debole verso il proprio portiere, favorisce l’attaccante avversario che viene fermato dall’uscita bassa tempestiva di Bartoloni. A metà ripresa bella trama del Moie che termina con un tiro che Bartoloni tocca in angolo. Al 27’ mischia davanti alla porta biancorossa dopo un corner e girata ravvicinata respinta di istinto dall’ottimo Bartoloni. Alla mezzora la Settempeda trova il gol grazie ad una pregevole trama: tocco al volo di Alessandro Staffolani verso Andreucci che avanza per poi servire a sinistra Farroni che in area si gira e calcia rasoterra. Palla che entra lentamente in porta dopo evidente incertezza del portiere. Al 38’ riallunga il Moie, fissando così il risultato definitivo, con un gol di testa di Mariani che fa doppietta.

MOIE VALLESINA – SETTEMPEDA 3-1

MARCATORI: 38’ Nacciarriti, 45’ Mariani, 75’ Farroni, 83’ Mariani

MOIE VALLESINA: Barigelli, Giampaoletti, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Nacciarriti, Pandolfi, Nardone, Costantini. All. Rossi

SETTEMPEDA PT: Bartoloni, Piccinini, Montanari, Pagliari, Palazzetti, Mulinari, D’Angelo, Dolciotti, Roldan, Quadrini, Cappelletti.

SETTEMPEDA ST: Bartoloni (35’ Serenelli) Moisa, Cervigni, Staffolani E., Eugeni, Sigismondi, Massini, Farroni, Andreucci (31’ Meschini), Staffolani A., Sfrappini (35’ Ceci). All. Ciattaglia

Roberto Pellegrino