Torna il circo contemporaneo al Feronia: sabato ci sono gli Okidok con “Slips Inside”

Per la terza stagione consecutiva tornano al Feronia gli appuntamenti del Sic, lo Stabile di innovazione circense, il centro di produzione dedicato al circo contemporaneo e firmato El Grito. In collaborazione con il Comune e l’Amat, da ottobre a marzo un sabato al mese, il grande circo contemporaneo internazionale conquisterà – dunque – la scena del nostro teatro. La condirettrice artistica, Fabiana Ruiz Diaz, ha annunciato le prime tre compagnie ospiti della rassegna: Okidok, El Grito e MagdaClan. “Nomade per vocazione e storia, reduce dalla lunga tournée estiva, il Sic – spiega la Ruiz – per il terzo anno consecutivo propone l’alternativa artistica e culturale di un linguaggio che sta conquistando il pubblico”.

Ad aprire il cartellone, sabato 19 ottobre alle 20.45, una delle più irriverenti compagnie internazionali: dal Belgio arrivano gli Okidok con “Slips Inside”. Lo spettacolo, adatto a tutta la famigllia, ha re-inventato l’arte del pagliaccio arrivando a concepire personaggi che lasciano emergere il loro “clown interiore”. Sul palco due artisti letteralmente messi a nudo che, con indosso soltanto dei buffi mutandoni, si sfidano in un’esilarante gara di salti mortali sbagliati ed equilibrismo surreale. Una comicità originale che, senza l’utilizzo di parole, riesce a far sbellicare grandi e piccini di ogni nazione grazie ad una successione inesauribile di sketch tanto improbabili quanto spassosi, nei quali l’insolito e l’imprevisto sono di casa. Gli Okidok hanno trionfato al Festival du Cirque de Demain di Parigi e sono considerati fra i più interessanti esponenti della nuova clownerie internazionale. Ballerini, commedianti, mimi, prestigiatori, equilibristi, rumoristi, strumentisti, cascatori e molto altro ancora, da più di 25 anni gli Okidok presentano in tutto il mondo spettacoli nei quali la risata di pancia va a braccetto con la poesia e la raffinatezza si contamina di elementi carnevaleschi.

Sabato 16 novembre Fabiana Ruiz Diaz, condirettrice artistica di Circo El Grito e della stessa rassegna di San Severino, presenta “Un Amour En Couleur”, la sua ultima opera. Una ricerca sui colori essenziali dell’animo umano in un’epoca fredda e commerciale, un viaggio verticale che rappresenta il ritorno alla purezza dell’infanzia. In questo lavoro si sperimenta un linguaggio flessibile, comico, che accende lo stupore e mette in scena il circo con i virtuosismi dell’acrobata aerea Ruiz Diaz, dell’equilibrista Pietro Barilli e del giocoliere Felipe Flores. Tre personaggi, accompagnati dalle note del musicista Fabio Guandalini, alla ricerca di ciò che l’uomo ha perduto da tempo: la felicità improvvisa del momento presente. Lo spettacolo, in rapporto diretto con il teatro, dà vita a una narrazione sul conflitto fra tenebre e luce che drammatizza, attraverso composizioni e coreografie a tre corpi, l’assenza stessa del colore nel mondo di oggi.

Poi, sabato 7 dicembre, sarà la serata di “Eccezione” del MagdaClan, un trittico di circo contemporaneo, un viaggio in tre atti nell’universo poetico del MagdaClan. Tutto ha inizio con un’azione quotidiana: la preparazione di un caffè. Un rituale d’inizio spettacolo e benvenuto agli spettatori che, giocando con l’ironia a sfidando le leggi della fisica, fa partire un’incredibile effetto domino. Si prosegue con un elogio al circo e ai suoi equilibrismi per concludere con un viaggio musicale, in un crescendo di atmosfere techno-arabe. Complicità, fragilità, spensieratezza.