“Marche Trail” torna a San Severino: campo base alla palestra “Tacchi Venturi”

San Severino torna a rendere omaggio al più grande evento bikepacking della regione: la sfida “Marche Trail” 2024.

Giunta alla settima edizione, la manifestazione prevede una delle sue tappe principali in città con l’arrivo della carovana di ciclisti – al via saranno più di 500 partecipanti – dal pomeriggio di sabato 5 ottobre e, poi, una ripartenza, con passaggio in Piazza del Popolo, prevista per domenica 6 ottobre.

La palestra dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” sabato diventa il #campobaseMarcheTrail e offre la possibilità di trascorrere una notte in bivacco con sacco a pelo e materassino in tenda o presso una struttura al coperto.

Sarà un’occasione unica per condividere le proprie esperienze, i racconti, respirare l’entusiasmo che si percepisce in visi stanchi ma felici.

Saranno tre i percorsi di gara:

Classic 300, Wild 400 Short 200

Sono stati minuziosamente studiati, tutti ad anello, con partenza e arrivo in una rinomata località balneare della costa adriatica.

Marche Trail è aperta a diversi tipi di bici: gravel, mountain bike, fat bike e tandem.