“Escape city, la Bomba”: un sabato insolito nel centro storico di San Severino

Sabato 28 settembre, per i prossimi sabati e le prossime domeniche, il centro storico di San Severino si trasformerà in un emozionante campo di gioco con “Escape city, la Bomba”, un’escape room all’aperto che promette di coinvolgere sia gli abitanti che i visitatori.

Ideato da Luciano Tabanelli, conosciuto come Lussiano, e coordinato da Lara Spreca, questo entusiasmante progetto invita i partecipanti a risolvere enigmi e rompicapo in alcuni dei luoghi più iconici della città.

“Escape city” offrirà un’esperienza unica che unirà divertimento, sfida e scoperta, permettendo ai giocatori di esplorare vie e piazze del centro storico di San Severino e in modo nuovo e coinvolgente.

L’iniziativa si inserisce nel circuito delle località che innovano l’offerta turistica e culturale attraverso il gioco, rendendo il centro storico una meta imperdibile per chi cerca avventura e intrattenimento. Il gioco è ideale per le famiglie e si consiglia per partecipanti dai dieci anni in su.

Ogni squadra avrà 90 minuti per “disinnescare” una bomba, risolvendo enigmi lungo il percorso, sotto la guida di un personaggio che distribuirà gli indizi necessari. Il gioco è pensato per essere affrontato in gruppo, ideale per amici e familiari affiatati.

“Questa iniziativa non solo unisce turismo e adrenalina, ma offre anche l’opportunità di scoprire e apprezzare le bellezze e le particolarità del territorio di San Severino”, spiega l’assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, che invita a prenotarsi all’indirizzo www.escapecityitalia.it oppure ai numeri di telefono 3283749956 o 3517144426.