Giornate europee del patrimonio: visite guidate gratuite al Parco archeologico di Septempeda

Sabato 28 ottobre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2024, apertura straordinaria del Parco archeologico di Septempeda con visita ai monumenti dell’antica città romana (area termale, porta sud e fornaci), dalle ore 9 alle 17.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, viene presentata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata in collaborazione con il Comune di San Severino.

Le Giornate europee del patrimonio sono una proposta promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e sostenuta dalla Commissione europea, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla ricchezza del patrimonio culturale europeo e promuovere la sua tutela e valorizzazione. Questa celebrazione coinvolge ogni anno migliaia di luoghi di interesse storico, artistico e naturale, e rappresenta un’occasione unica per i visitatori di accedere a monumenti e siti che spesso non sono aperti al pubblico.

Per questa edizione durante la giornata saranno disponibili visite guidate a cura della referente per la tutela archeologica della Soprintendenza, Cecilia Gobbi, per approfondire la storia e l’importanza di questo prezioso sito archeologico.

Dalle ore 9 alle ore 12 saranno coinvolti anche gli istituti scolastici settempedani. Altre visite sono in programma alle ore 12, alle 13.30, alle 14.30 e alle 15.30 e saranno aperte a tutti gratuitamente. Per informazioni e prenotazioni si può inoltrare una mail a sabap-ap-fm-mc.segreteria@cultura.gov.it

Il punto di incontro per le visite è la chiesa di Santa Maria della Pieve, lungo la strada 361 “Septempedana”.

Il sindaco Rosa Piermattei ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa.

A supporto dell’organizzazione, il Comune si sta già occupando della gestione logistica, compresa la pulizia del sito, la sicurezza stradale con il supporto della Polizia locale e la diffusione di materiale informativo che arricchirà l’esperienza dei visitatori.

L’invito è rivolto anche a turisti e appassionati di storia che vogliono scoprire o riscoprire questo sito archeologico di rilevanza nazionale.