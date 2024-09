“Ballando con le stelle”: serata d’applausi per gli allievi della “F.A. Team Academy”

Serata d’applausi, in piazza, per le allieve e gli allievi della scuola di ballo F.A. Team Academy della maestra Federica Agostinelli in occasione dell’evento “The greatest show”. L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio di Comune, Pro loco e Regione Marche.

Ospiti d’eccezione, direttamente da “Ballando con le stelle”, i ballerini Luca Favilla e Camilla Mola, la direttrice artistica della Go Dance di Albano Laziale. La coppia lavora insieme da anni nel settore delle danze latino americane e synchro latin, portando il proprio talento e la propria passione in giro per il mondo. Insieme hanno incantato il pubblico di paesi lontani come Cina, America e Taiwan.

In piazza a San Severino hanno portato la loro bellezza e la loro energia entusiasmando i presenti con passi di samba, cha cha cha, rumba e altro.

Sugli stessi passi, applauditissimi dal numero pubblico, anche i ballerini e le ballerine della F.A. Team Academy seguiti da familiari, amici e conoscenti che hanno fatto il tifo per loro in uno spettacolo davvero indimenticabile.

Alla serata hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei e gli assessori Michela Pezzanesi e Paolo Paoloni.