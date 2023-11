Vince anche in Coppa Marche la Settempeda proseguendo così il momento positivo del campionato. Superata la la Folgore Castelraimondo per 4-2. Successo che porta i biancorossi in vetta al girone a pari punti con la Vigor Montecosaro. Il 29 novembre sfida decisiva in trasferta per conoscere chi delle due passerà il turno.

Cronaca

Impegno infrasettimanale per la Settempeda che è chiamata a giocare al Soverchia contro la Folgore Castelraimondo il match valido per la seconda fase di Coppa Marche nel girone dove trova posto anche la Vigor Montecosaro (capolista in Prima Categoria e già vittoriosa nel primo incontro con i castellani). Le squadre che si presentano sul terreno di gioco, come previsto alla vigilia, sono molto diverse rispetto a quelle del campionato con i due allenatori che lanciano dal primo minuto quei giocatori che devono fare minutaggio oltre a dare spazio a moltissimi giovani. Tanti gli spunti positivi che arrivano da ambo le parti e proprio dai più giovani in particolare. Partita interessante e con buon ritmo, trame discrete, emozioni e ben sei gol. Parte forte la Settempeda che dopo soli otto minuti sblocca la gara. Cappelletti riceve palla sulla sinistra dell’area da dove lascia partire un sinistro forte e preciso che si infila sotto la traversa. Prodezza del numero 99 che sarà uno dei migliori in campo. Dopo un tentativo di Copani dal limite(anche lui positivo) che esce di poco, i biancorossi raddoppiano (25’). Cappelletti scatta in profondità entrando in lotta con un paio di difensori uscendo poi vincitore da un paio di contrasti l’ultimo dei quali fa schizzare il pallone davanti alla porta di Savi dove è ben appostato Ronci che in corsa piazza alla perfezione il piatto destro in diagonale sotto il sette. Grande soddisfazione per il centrocampista che timbra il primo gol con i “grandi”. I locali sul doppio vantaggio si rilassano un po’ troppo e così la Folgore ne approfitta. Al 29’ gli ospiti si rifanno sotto dimezzando le distanze con una bella esecuzione di Pallotta che in mezza girata colpisce al volo con il destro un bel pallone proveniente dalla fascia trovando l’angolo basso alla destra di Scattolini. Il pareggio ospite è cosa fatta al 41’: sugli sviluppi di un angolo nasce un’enorme mischia che vede, dopo un serie di rimpalli, arrivare il pallone a Binanti che controlla, si gira e piazza il pallone sotto la traversa. La partita rimane equilibrata anche nella ripresa dove si vedono numerosi cambi e formazioni stravolte. Ritmi un po’ più bassi e meno emozioni, anche se l’impegno dei protagonisti non viene meno. Ancora tanti giovani in campo da ambo le parti (nella Settempeda entrano nell’ordine gli juniores Kryeziu, Moisa, Sfrappini Francesco, Sigismondi e Diop). Al 13’ i biancorossi rimettono il naso avanti grazie al calcio di rigore realizzato da Silla (in campo 90’ e autore di una buona prova) che mette il destro nell’angolino alla destra di Savi. Penalty assegnato dall’arbitro sugli sviluppi di un calcio piazzato che ha visto finire a terra in area alcuni giocatori.

Episodio bisogna dire non chiarissimo, ma chi doveva decidere era ben piazzato e ci affidiamo a ciò che ha potuto vedere l’arbitro, ovvero un intervento punibile con il rigore. Si riprende a giocare e da qui in avanti le azioni arrivano con il contagocce e per vedere di nuovo accendersi la sfida si deve arrivare al 90’ quando torna protagonista Cappelletti che si inventa una pregevole giocata al limite dell’area con alcuni dribbling e conclusione di sinistro rasoterra precisissima che entra a fil di palo. 4-2 Settempeda e gara in archivio.

Il tabellino

SETTEMPEDA-FOLGORE 4-2

RETI: 8’ Cappelletti, 25’ Ronci, 29’ Pallotta, 41’ Binanti, 58’ Silla su rig., 90’ Cappelletti

SETTEMPEDA: Scattolini, Tabarretti (84’ Diop), Codoni (46’ Kryeziu), Silla, Lazzari, Maffei, Copani, Gianfelici (62’ Moisa), Cappelletti, Ronci (71’ Sigismondi), Marasca (66’ Sfrappini Francesco). A disp. Caracci. All. Ferranti.

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Savi, Grespini, Granili, Boldrini (76’ Agasi), Binanti (84’ Rossolillo), Di Filippo, Scuriatti (62’ Mosciatti), Rocchi, Pallotta (62’ Giorgetti), Maggi, D’Afflisio (71’ Albanese). A disp. Mancinelli, Dolce, Carsetti, Zuljfikjari. All. Carucci.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo

Roberto Pellegrino