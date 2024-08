Venerdì 30 e sabato 31 agosto la seconda edizione di “ULtimo Kilometro”

Seconda edizione di “ULtimo Kilometro”: il 30 e 31 agosto il “Cammino dei Forti” – promotore della “due giorni” – dà appuntamento agli amanti della natura a Pian dell’Elmo, presso l’Elmo Camping ai piedi del San Vicino, per celebrare il turismo lento.

“Il 30 agosto – spiegano gli organizzatori – affronteremo insieme la terza tappa del Cammino dei Forti, poi ceneremo a base di prodotti tipici locali e proseguiremo con una veglia sotto le stelle. Chi vuole partecipare, deve prenotare. Quindi, il 31 agosto trascorreremo una giornata tutta dedicata al turismo lento! Ascolteremo storie ispiratrici, parteciperemo a spettacoli all’aperto e ci immergeremo nell’artigianato locale, nella musica e nelle tradizioni del nostro territorio. Non mancheranno attività per bambini ed escursioni guidate tutto il giorno dalle ore 9”.

“ULtimo Kilometro” non è solo un evento – spiega “Il Cammino dei Forti” -, è una celebrazione del nostro amore per la terra, la natura e lo stare insieme.

“Unisciti a noi – concludono i promotori – per condividere esperienze uniche e riscoprire il valore del camminare e del vivere in armonia con l’ambiente”.