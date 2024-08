Per tutto il mese di agosto prosegue l’isola pedonale in Piazza del Popolo

Anche per tutto il mese di agosto sarà in vigore la pedonalizzazione stagionale di parte di Piazza del Popolo. Lo prevede un’Ordinanza della Polizia locale con la quale dal lunedì al sabato, nel tratto compreso tra il civico numero 19 e il civico numero 45, viene istituito il divieto di sosta e di transito dalle ore 19.30 alle 24. L’uscita da piazza è su via Ercole Rosa.

Nelle domeniche di agosto, invece, divieto di sosta e transito valgono sempre dalle ore 7.30 alle 19.30 ma in più dalle ore 19.30 alle 24 il divieto di sosta viene esteso su tutta la piazza. Di conseguenza viene disposto il divieto di sosta e transito, esclusi i residenti, in via Garibaldi, dalle ore 19.30 alle 24. Sarà obbligatorio proseguire dritto da via Massarelli a via Salimbeni e da via Collio a via Sauro all’intersezione con via Garibaldi.

Il divieto di sosta e transito a settembre, sempre nel tratto compreso tra i civici 19 e 45 di Piazza del Popolo, varrà dalle ore 7.30 alle 19.30.

Dalle prescrizioni di cui sopra sono esclusi particolari eventi e manifestazioni che, all’occorrenza, saranno di volta in volta disciplinati con specifica Ordinanza.