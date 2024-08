Rione Settempeda: “I vincisgrassi? Sono venuti pure da fuori città per assaggiarli …”

Si è conclusa la 35^ edizione della Festa del Rione Settempeda e dell’abbinata Sagra dei Vincisgrassi.

L’evento, che si è svolto dal 25 al 28 luglio presso il campetto comunale del quartiere, ha avuto un’ottima partecipazione di pubblico.

Molto apprezzato il piatto protagonista, il vincisgrasso, rigorosamente preparato a 7 strati, per il quale sono arrivati in molti, anche da fuori città, per poterlo assaggiare.

Merito soprattutto degli chef Bruno Spaccia, Massimo Prato e Federico Aguzzi, coadiuvati da molti volontari e volontarie che, con entusiasmo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Nei quattro giorni di festa, accompagnati da variegate proposte musicali, si sono svolti due tornei.

Il 1° Trofeo Rione Settempeda per il gioco del burraco è andato a Mario Fiorani e Raffaele Fasolino; al secondo posto nei due gironi figurano Gabriella Sparvoli insieme a Gianni Pantaleoni e Antonietta Castelli con Alessandro Di Tofano.

Il torneo di scacchi, organizzato dalla locale associazione La Torre Smeducci, è stato vinto dalla giovane Raffaella Maria Leo. Premiati anche il secondo classificato, Gaston Falabela, e i terzi (a pari merito) Matteo Zagaglia, Mattia Antonelli, Alessandro Severini, Diego Camaioni e Simone Cerquetella.

Grande soddisfazione da parte del presidente dell’associazione, Daniele Prato, e del direttivo, che ringraziano tutti i volontari, i collaboratori, gli sponsor e quanti hanno preso parte all’iniziativa.