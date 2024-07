Settempeda: Tommaso Massimi, centrocampista del 2001. E’ il settimo volto nuovo

Cala il poker di acquisti dall’Aurora Treia la Settempeda con l’arrivo del centrocampista, classe 2001, Tommaso Massini, settimo volto nuovo dei biancorossi. Rinforzo per il reparto centrale per mister Ciattaglia che potrà contare su un elemento duttile (mezzala, esterno e, all’occorrenza, anche terzino) e sicuramente utile nell’arco della stagione. Maceratese e Vis Macerata come trafila nelle giovanili, poi Massini ha avuto modo di conoscere i campionati di Eccellenza e Promozione con Helvia Recina, Maceratese e Aurora.

E’ stata una operazione molto veloce quella che ha portato a San Severino Tommaso che conferma: “E’ vero. Ho posto la firma molto velocemente senza avere alcun dubbio su questa destinazione. Devo ammettere che me lo sentivo, cioè avevo un presentimento che potesse arrivare la chiamata della Settempeda e così è stato. Sono molto contento di indossare la maglia di una società importante, conosciuta oltre che seria e organizzata come ho potuto capire fin da subito quando mi sono incontrato con i dirigenti. Ho notato voglia di fare e devo dire che ho capito che la società punta a fare il meglio ed il progetto è interessante e dà tanti stimoli. Avevo sentito del valore della società e tutti me ne hanno parlato benissimo così come del mister e di tutto l’ambiente. Insomma, sono convinto di aver fatto la scelta giusta”.

Ritroverai alcuni compagni dell’Aurora e questo potrebbe voler dire un ambientamento più rapido e più semplice: “Conosco ovviamente molto bene i ragazzi con i quali ho condiviso l’esperienza di Treia, ma conosco anche altri che erano qui l’anno scorso e penso che questo possa essere fondamentale per inserirsi più in fretta e più facilmente. E’ ovvio che dipenderà anche e soprattutto da me e posso promettere che darò tutto per la squadra mettendomi a disposizione dell’allenatore”.

Settempeda pronta per fare un torneo…?!?

“Credo positivo e con possibilità di fare bene anche da neopromossa, ruolo non facile da sostenere specie in un campionato tanto difficile e con avversarie forti, ma sono fiducioso e dico che ci faremo valere in ogni partita”.

Roberto Pellegrino