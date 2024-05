Giornata regionale della Polizia locale: riconoscimenti a quattro nostri operatori

In occasione della Giornata regionale della Polizia locale, che quest’anno ha coinciso con il 32esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, la Regione Marche ha consegnato, nel corso di una cerimonia tenutasi a Fermo, un riconoscimento a quattro operatori della Polizia locale del Comune di San Severino distintisi per azioni e condotte meritevoli durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Si tratta del comandante della Polizia locale settempedana, il sostituto commissario dottor Adriano Bizzarri, dell’ispettore capo Stefania Menichelli, dell’ispettore capo Francesco Carducci e del sovrintendente capo Roberto Pacini che sono stati insigniti dei riconoscimenti dal vice presidente della Giunta regionale, Filippo Saltamartini.

Nel novembre dello scorso anno gli operatori intervennero, durante un normale turno di servizio, per sedare una violenta rissa tra stranieri nella centralissima Piazza del Popolo.

Alla cerimonia ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione locale, l’assessore comunale alla Polizia locale, Sicurezza e legalità, Jacopo Orlandani, insieme al Gonfalone della Città di San Severino.

Tra i mezzi in esposizione in piazza, a Fermo, anche le e-bike in dotazione al corpo cittadino della Polizia locale presente anche con i sovrintendenti Luca Crescentini e Federico Cardorani, intervenuti in rappresentanza del gruppo sportivo della Polizia locale regionale.