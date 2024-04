Sezione musicale del “Tacchi Venturi” al Conservatorio di Fermo

Un pomeriggio di cui fare tesoro, magari con qualche… nota in sottofondo, vista la specialità delle classi della sezione B, appunto quella musicale, dell’Ic Tacchi Venturi che hanno preso parte insieme ai piccoli colleghi dell’Ic Falcone e Borsellino di Ascoli Piceno al concerto delle classi di clarinetto al Conservatorio Giovan Battista Pergolesi di Fermo. L’occasione è sortita dall’iniziativa “Maratona Baermann” splendidamente riuscita grazie all’impegno della docente Teresa Spagnuolo del Conservatorio diretto da Pietro Di Egidio, il quale ha fatto gli onori di casa prima dell’avvio della performance dei clarinettisti diretti dal M° Vincenzo Correnti, da anni pilastro della sezione musicale settempedana, alternatosi alla conduzione con Marco Rapazzetti, Maestro dei ragazzi del comprensivo piceno, a cui hanno preso parte anche la Spagnuolo e la giovane Michela Mancinelli con l’Ensamble di clarinetti del Conservatorio. Di fronte ad un pubblico attento ed al termine decisamente soddisfatto i ragazzi hanno dato il meglio di sé in onore del clarinettista tedesco Heinrich Joseph Baermann, uno dei più importanti esecutori del romanticismo a cui era dedicata l’intera settimana di iniziative, dei numerosi genitori e docenti presenti e della dirigente didattica del Venturi, Catia Scattolini, che ha voluto accompagnare di persona i propri giovani allievi con gli insegnanti Vincenzo Correnti, Marilena Zaganelli e Luca Muscolini per non perdersi un notevole momento di crescita professionale dei propri alunni. È da notare che alla trasferta in terra “canarina”, con immancabile foto ricordo nella centralissima e pittoresca Piazza del Popolo di Fermo, omonima di quella settempedana, hanno preso parte, oltre ai 14 clarinettisti della 1^, 2^ e 3^ B, anche i 12 colleghi della sezione fiati delle medesime tre classi, i rampanti flautisti che hanno avuto l’opportunità di essere seguiti in una lezione mirata dalla docente dello strumento Luisa Curinga e di assistere alla performance di un paio di allievi del Conservatorio. Al termine nessuna… nota stonata.

L.M.