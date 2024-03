A giugno soggiorno al mare a Rivazzurra di Rimini: domande entro il 20 aprile

Il Comune di San Severino torna ad organizzare un soggiorno vacanza residenziale per la terza età della durata di 14 giorni dall’8 al 22 giugno. Quest’anno la località scelta è Rivazzurra di Rimini. Il soggiorno si terrà presso l’hotel Fabius.

La quota individuale di partecipazione 885 euro (supplemento singola per l’intero periodo 140 euro, tassa di soggiorno 2 euro al giorno per un totale di 28 euro).

Tra i servizi offerti: sistemazione in camere doppie, tutte con servizi privati, trattamento in pensione completa, bevande ai pasti, ristorante con tre menù a scelta con tante gustose specialità romagnole e ricco buffet di antipasti e verdure. Cena tipica romagnola tutte le settimane e serate a tema oltre a servizio spiaggia, accesso alla piscina, connessione Wi-Fi, noleggio gratuito biciclette, assicurazione medico-bagaglio, tasse, servizio ed Iva.

Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda al Comune entro e non oltre il 20 aprile. Il modulo di adesione potrà essere ritirato presso l’ufficio Servizi sociali in piazza del Mercato n. 1, aperto al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 13, il martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tel. 0733 641320). Per la partecipazione al soggiorno è richiesta un’età minima di 60 anni. In caso di coniugi è sufficiente il possesso del requisito dell’età da parte di uno dei due.