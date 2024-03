“Flora”, ultimo spettacolo della rassegna di circo contemporaneo al Feronia

Arriva l’ultimo appuntamento della stagione di circo contemporaneo a San Severino: sabato 16 marzo (ore 20.45) va in scena il Duo Kaos, compagnia di acrobati italo-guatemalteca che, dopo la residenza artistica al Feronia, presenta qui lo stato dei lavori del loro nuovo Flora. Lo spettacolo, con la regia di Giacomo Costantini e coprodotto dal Sic, vede in scena l’acrobata e creativa Giulia Arcangeli, l’artista multidisciplinare Luis Paredes Sapper e l’attrice, musicista e acrobata Clio Gaudenzi. Un work in progress adatto a tutta la famiglia, tecnico e poetico allo stesso tempo, in cui la sperimentazione circense incontra altri linguaggi della scena, come danza, teatro e musica dal vivo.

Destrezze ben note nella storia del circo come bicicletta acrobatica, manipolazione di oggetti, palo oscillante e mano a mano, in questo lavoro diventano congegni fluidi di un universo immaginifico in cui natura e uomo sembrano convivere, per una volta, in armonia. In un paesaggio scenico dai colori terrigni due figure camminano l’una verso l’altro, mentre lo spazio ruota e immerge lo spettatore in una dimensione onirica modellata da lente metamorfosi e da equilibri silenziosi del mondo naturale. L’alba lascia spazio al giorno, il tramonto alla notte in un presente che rivela tracce di passato: reale e immaginario si fondono facendo emergere vaghe reminiscenze di storie lontane, visioni meravigliose di un “pianeta che verrà”. Gli artisti si muovono in scena contaminando le tecniche acrobatiche del nouveaucirque con quelle della ricerca coreografica propria della danza contemporanea.

Anche in questi ultimi sei mesi la cooperazione fra il Sic (Stabile di innovazione circense) e il Comune di San Severino ha ottenuto ottimi risultati di pubblico e critica, quasi ogni spettacolo è stato sold-out, richiamando oltre ai settempedani spettatori da tutta la regione.

Il condirettore del Sic e della rassegna a San Severino, Giacomo Costantini: “Da ottobre a marzo abbiamo portato eccellenze di circo contemporaneo nella splendida cornice del Feronia, non è cosa da poco. Il nostro costante impegno viene ricambiato e compreso, un risultato ottenuto grazie anche alla sensibilità di un’amministrazione comunale che ha compreso l’importanza di valorizzare questo nuovo linguaggio artistico. Concludiamo la rassegna Sic 2023-2024 con uno spettacolo in “work in progress”. È la testimonianza di quanto il Sic creda da un lato nella sperimentazione circense e dall’altro nel suo pubblico, che ha saputo apprezzare con grande entusiasmo tutte le proposte artistiche. San Severino sta diventando un laboratorio di rilievo nazionale per spettacoli multidisciplinari e contemporanei. Di questo siamo molto felici, fieri e grati”.