Lutto, si è spento Venanzio Del Giudice: aveva 56 anni

Con Venanzio Del Giudice siamo stati compagni di classe alle Elementari, abbiamo giocato tanto insieme, pure a calcio con la Settempeda: lui fra i pali, non aveva paura di nulla. Era “genio e sregolatezza” sia in campo che nella vita. Siamo rimasti in amicizia: la sua impulsività ha sempre fatto rima con generosità, con bontà d’animo, almeno dal mio punto di vista.

Da qualche tempo non abitava più a San Severino, città in cui è cresciuto ed è vissuto, lavorando per un’azienda del luogo. In autonno ci siamo risentiti per organizzare con gli ex compagni di scuola una cena a distanza di 50 anni esatti dal nostro primo giorno sui banchi della “Luzio”. Venanzio ci teneva tanto ad essere presente, ma poi quel giorno non è potuto venire per una brutta influenza. Mi diceva di aver avuto ultimamente diversi problemi di salute.

Difficile dimenticare le sue parole: “Caro Mauro, la mia vita l’ho vissuta, anche piuttosto intensamente, ne ho fatte tante, belle e brutte… Ora tocca ai nostri figli, il futuro è per loro…”. Mentre parlava in modo molto sereno, mi tornavano in mente le frasi della “Vita spericolata”: Voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata. Voglio una vita come Steve McQueen…”. Venanzio era così, il successo del giovane Vasco gli calzava molto.

Il suo “cuore grande” ora ha smesso di battere.

L’altra sera se n’è andato per l’ultimo viaggio, aveva 56 anni. Ne hanno dato la triste notizia la figlia Terry, la compagna Claudia, Alessio, Eric ed Enza.

I funerali saranno celebrati mercoledì 24 gennaio alle ore 15 nella chiesa di San Domenico, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”.

m. g.