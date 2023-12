In una conferenza stampa (giovedì 30 novembre) l’assessore Jacopo Orlandani ha reso pubblica la sua adesione a “Civici Marche”, movimento politico del consigliere regionale di maggioranza Giacomo Rossi che, come lista civica, appoggia in Regione il presidente Francesco Acquaroli.

L’incontro si è tenuto alla Sala Aleandri del teatro Feronia ed è stato introdotto e moderato da Lorenzo Fiacchini.

Durante il suo discorso, il consigliere Rossi ha sottolineato il perché dell’importanza dell’entrata di Orlandani nel Movimento, per via «del ruolo istituzionale che Jacopo ricopre, per la sua storia politica, per i consensi che raccoglie nella propria città e per l’importanza che questo comune ha nel territorio marchigiano e maceratese. L’entrata di Orlandani ci spinge ad una ulteriore attenzione per il territorio settempedano, dove sono sicuro che Civici Marche potrà avere un bel radicamento, grazie anche ad altre persone che, insieme a Jacopo, stanno credendo nel nostro progetto civico e vi hanno aderito. Inoltre, la presenza a questa conferenza di diversi amministratori di Civici Marche provenienti da tutta la regione, attesta l’importanza di questa giornata».

«Civici Marche – ha proseguito Rossi – è un movimento creato e gestito democraticamente dai marchigiani. Vogliamo tornare a fare quella politica a contatto con i cittadini, attraverso incontri e riunioni informative in tutta la regione, e l’entrata di Orlandani aiuta a radicare il movimento nel territorio. Civici Marche è di fatto l’unico movimento civico marchigiano strutturato, le nostre basi sono quelle legate al civismo, quindi al bene del nostro territorio: il nostro slogan è “La politica che lavora”, perché lavoriamo sodo, ogni giorno, per l’interesse dei nostri territori».

L’assessore Orlandani ha dichiarato: «Questo mio percorso di adesione è partito diversi mesi fa ed oggi scriviamo la tappa numero uno di questo cammino: andremo avanti e cercheremo di territorializzarci, per portare le esigenze, tutte le necessità concrete, dalle più piccole alle più grandi, del Comune di San Severino e della provincia di Macerata a essere protagoniste nei tavoli che contano. Ringrazio anche la mia maggioranza, perché quando ho comunicato la notizia della mia adesione è stata ben accettata e mi hanno sostenuto. Civici Marche deve fare “una politica a chilometro zero”, quindi una politica vicina al territorio e porterò nel Movimento la mia esperienza, gravosa in questi sette anni per le emergenze che abbiamo dovuto affrontare, come il sisma e l’emergenza Covid. Metterò tutto il mio entusiasmo e spero che San Severino sia il primo tassello di tanti altri che comporranno questo puzzle di Civici Marche: sono convinto che con questa “politica a chilometro zero” si riusciranno a fare tante cose, soprattutto a portare avanti le istanze dei territori».

Silvio Gobbi