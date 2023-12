E’ ufficiale il rientro alla base di Edoardo Farroni che farà parte della rosa della Settempeda per la parte restante del campionato. Il forte centrocampista (classe 2003), cresciuto nelle giovanili biancorosse, ha lasciato il Chiesanuova, squadra di Eccellenza nella quale era andato in prestito nell’estate 2022 collezionando diverse presenze (da fuoriquota) e facendo buonissime prestazioni, per indossare di nuovo la casacca della squadra del suo paese dove ha già militato in passato con ottimi risultati.

Dopo questi primi sfortunati mesi di attività, in cui Farroni non ha potuto offrire il proprio contributo per motivi fisici, adesso il talento settempedano potrà recuperare la forma migliore e potrà farlo con totale tranquillità e con la dovuta calma per poi, una volta pronto, mettersi a disposizione della squadra.

Sicuramente avere un Farroni in più e al meglio sarebbe un gran “colpo” per i biancorossi, dato che stiamo parlando di un elemento di assoluto valore che potrebbe dare un apporto importante sotto vari aspetti e questo vorrebbe dire poter contare su di un valore aggiunto non indifferente nella rincorsa all’obiettivo che la Settempeda vuole raggiungere quest’anno.

Intanto, c’è attesa in casa biancorossa per il big match di sabato 2 dicembre: alle 14.30 la formazione di mister Ferranti affronta la vicecapolista Montecosaro. E’ prevista una straordinaria coreografia da parte dei Boys della Settempeda.

Da ultimo, da segnalare l’eliminazione dalla Coppa Marche proprio ad opera della Vigor che ha battuto per 4-0 la squadra biancorossa – affidatasi, per l’occasione, agli elementi più giovani e tanti giocatori della Juniores – e ha superato il turno.