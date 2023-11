A causa di un danneggiamento alle condutture idriche della linea pubblica che serve l’acquedotto cittadino durante i lavori di scavo per la realizzazione della Pedemontana sulla linea di collegamento tra Castelraimondo a San Severino Marche, l’afflusso di acqua potabile potrebbe ridursi notevolmente in queste ore. In considerazione di ciò si invita la popolazione a limitare al massimo l’uso e il consumo della stessa acqua se non per scopi strettamente necessari

Tecnici e mezzi della azienda municipalizzata Assem S.p.A. sono al lavoro per limitare al massimo i disagi ma l’intervento potrebbe richiedere anche diverse ore.

L’incidente, del tutto imprevisto, si è verificato nel pomeriggio di oggi. L’intervento per contenere lo sversamento sta rendendo necessaria l’opera di diverse squadre di operai che stanno lavorando con il necessario supporto tecnico direttamente sul posto ma anche sui pozzi di approvvigionamento della città che sono collegati in rete e che sono stati subito attivati per evitare che i rubinetti nelle abitazioni finiscano a secco.

Nel frattempo si lavorerà per creare un bypass e per un rapido ripristino dell’integrità del tubo idrico danneggiato.