Non solo i 40enni che festeggiavano il compleanno, ma anche le loro famiglie, gli amici e i conoscenti erano presenti, tanto da portare i partecipanti all’evento a un numero considerevole e capaci così di creare un’atmosfera particolare rendendo la serata molto piacevole.

La festa si è svolta in grande stile all’insegna della musica, del divertimento e del piacere di stare insieme, per alcuni anche a distanza di tempo, ma con lo stesso spirito e amicizia di un tempo.

Hanno festeggiato così i ragazzi del 1983, scegliendo lo splendido giardino del Circolo ricreativo settempedano Acli Aps per scambiarsi gli auguri per il bel traguardo raggiunto.

La location è stata l’ideale, anche per il clima mite, per accogliere il gruppo che festeggiava i 40 anni di età.

La serata, iniziata con un aperitivo di gruppo, è proseguita con la cena all’aperto con food truck (camioncino mobile dotato di cucina e che prepara cibi di vario genere) proposta da “Magnacelopa” di Sarnano.

In seguito spazio alla parte musicale, immancabile in queste occasioni, grazie al contributo dei dj Carlo Bonifazi e Mattia Malandra (uno dei quarantenni) che hanno fatto ballare tutti fino a tarda ora.

Gli organizzatori sono rimasti moto soddisfatti per la riuscita della festa sotto tutti i punti di vista e, oltre a ringraziare tutti gli intervenuti, ci tengono a rivolgere un pensiero particolare a Giovanni Dialuce (presidente del circolo) per l’ospitalità, per la collaborazione fornita e per la disponibilità dimostrata.