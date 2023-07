All’Università Politecnica delle Marche la giovane Elena Taborro ha conseguito brillantemente la laurea triennale in Economia e Commercio discutendo una tesi dal titolo “Economia circolare come strumento di promozione dello sviluppo sostenibile: il caso Italia Spagna”. Relatore il professor Massimo Tamberi.

La proclamazione dei neodottori è avvenuta in piazza, ad Ancona, nel corso di una cerimonia molto partecipata e vissuta con emozione da laureandi e familiari.

Ora per Elena Taborro, che ha arricchito il proprio percorso di studi con l’Erasmus proprio in Spagna, si apre la seconda parte dell’iter accademico per il conseguimento della laurea magistrale.

Felicitazioni alla neo laureata anche da parte del Settempedano.