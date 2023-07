A quasi cinquant’anni dal primo giorno di scuola elementare si sono ritrovati per un pomeriggio di ricordi e risate assieme alla loro amata maestra, Albertina Frattini Valentini.

Al riparo dalla calura estiva, e felici di potersi riabbracciare dopo lungo tempo (alcuni non si vedevamo da moltissimi anni), gli ex “remigini” si sono incontrati in un ristorante di San Severino e hanno passato diverse ore in allegria raccontando simpatici aneddoti, disavventure e timori di quei primi anni di scuola con grembiule e cartella.

Tanta emozione anche nel rivedere e parlare con la maestra Albertina, un’istituzione della “Luzio” che ancora oggi, a dispetto dell’età che avanza, riesce a trasmettere energia e vitalità con la sua immutata verve.